Frogner-drapet: Uvisst kor lenge sikta blir innlagd – politiet jobbar med å sikre spor

39-åringen vil ikkje bli avhøyrd måndag, opplyser politiet.

– Vi ønskjer framleis å gjere ei primærpsykiatrisk undersøking av den sikta dersom det er mogleg, seier politiadvokat Rita Parnas i Oslo politidistrikt til NTB.

Slike undersøkingar blir gjennomførte for å avklare om ein sikta person var tilrekneleg i gjerningsaugneblinken.

Bærumsmannen er sikta for å ha skote og drepe den 51 år gamle Fevziye Kaya Sørebø på Frogner i Oslo onsdag morgon.

Han har vore innlagd på psykiatrisk klinikk sidan torsdag. Same dagen vart det klart at han skal varetektsfengslast i fire veker med brev- og besøksforbod, noko mannen samtykte til.

Drapshandlinga godt opplyst for politiet

Sørebø vart skoten og drepen rundt klokka 8.25 onsdag. Den sikta 39-åringen vart arrestert kort tid etter i ein bil på E18 etter at han sjølv melde seg for ein politipatrulje på staden.

Gjennom helga har politiet gjort mange vitneavhøyr i saka. Ei rekkje naboar og forbipasserande var vitne til heile eller delar av handlingsforløpet.

– Vitneavhøyra bidreg til å kaste eit godt lys over sjølve handlinga, som er ganske godt opplyst for politiet, seier politiadvokat Parnas.

Ho legg til at politiet meiner dei har kontroll på drapsvåpenet, som vart beslaglagt under arrestasjonen. Parnas seier til Budstikka at mannen ikkje hadde løyve til å bere dette våpenet.

– Sikta hadde løyve til å bere jaktvåpen, men ikkje våpenet som vart teke i beslag under arrestasjonen, som politiet trur er drapsvåpenet, seier Parnas.

Byggjekonflikt er hovudteorien

Ho forklarer til NTB at politiet ønskjer å grave i kva som var årsaka til drapet. Hovudteorien er den sivile tvisten som har vore mykje omtalte i media den siste veka.

Avdøde og den sikta mannen har vore involvert i ein byggjekonflikt som strekk seg tilbake til 2016. I Oslo tingrett før jul vart drapssikta og firmaet hans dømde til å betale kvinna 11,8 millionar kroner i erstatning i samband med to byggjeprosjekt.

– Den sivile tvisten er hovudteorien til politiet, det er det ingen tvil om. Men ein ser òg på andre moglege motiv knytte til hovudteorien, seier Parnas.

Ifølgje rettspapira frå den sivile tvisten vart byggjeprosjekta gjennomførte i strid med rammeløyvet, og retten konkluderte med at han hadde opptredd grovt aktlaust. Ankesaka var fastsett til februar 2022.

Jobbar med å sikre spor

Gjennom helga har politiet fått ein del tips, men har ikkje gått gjennom alle.

– Elles er det gjennomgang av telefonar og trafikkdata. Dessutan blir det jobba med å sikre spor som kan bli borte, noko som er viktig å handtere. Dette gjeld til dømes videoovervaking, som blir borte i løpet av éi veke, seier Parnas.

Måndag skal politiet avhøyre fleire vitne i saka. Politiet vil òg gå gjennom beslag som er gjorde.

Forsvararen til den sikta, advokat Ole Petter Drevland, seier til NTB at han vil snakke med klienten sin måndag kveld. Utover det kan han ikkje seie noko om dei vidare planane når det gjeld avhøyr av 39-åringen.

– Det avheng av kva helsepersonellet seier, opplyser han.

