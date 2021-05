Forbrukarrådet: Bonuspoeng på flyreiser må ikkje slettast

innenriks

Under pandemien har det vore lita moglegheit til å reise, og mange nordmenn står i fare for å miste bonuspoenga dei har til gode hos flyselskapa. No grip Forbrukarrådet inn.

– Vi har skrive brev til SAS og Norwegian og bede dei om å forlengje levetida på bonuspoenga. Vi står ikkje fritt til å reise no, og då kan ikkje flyselskapa nulle verdiane kundane har fortrudd dei, seier direktør Inger Lise Blyverket.

Mange kundar måtte avlyse feriane sine då pandemien ramma, og ein del fekk betalt tilbake med bonuspoeng med utløpsdato.

