FHI: Alle vaksne med Downs syndrom bør vaksinerast

Tidlegare har ikkje personar med psykisk utviklingshemming vore nemnde blant risikogruppene i FHIs prioriteringsliste, skriv Klassekampen.

Men no presiserer FHI at psykisk utviklingshemma kan få vaksine dersom dei har nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon. Presiseringa kom inn i retningslinjene før helga under avsnittet «Utdjuping om risikogrupper».

– Fleire studiar viser at Downs syndrom aukar risikoen for alvorleg forløp av covid-19. Alle personar med Downs syndrom som er 16 år og eldre er derfor prioriterte for vaksinasjon, heiter det på FHIs nettsider.

Klassekampen har tidlegare avdekt at det er store variasjonar i om kommunar og bydelar følgjer FHIs prioriteringsliste for risikogrupper.

Mange stader har funksjonshemma vorte bedne om å vente i vaksinekøen på lik linje med funksjonsfriske. Dette sjølv om funksjonshemma som samla gruppe har ein forventa levealder på 67 år.

