Søndag skreiv Bergensavisen at Folkehelseinstituttet (FHI) har bede kommunen om å vurdere lettar for barn og unge. Helsebyråd Beate Husa (KrF) sa sjølv til avisa at barn og unge vil blir prioriterte.

FHI er samtidig tydelege på at det framleis bør vere lokale tiltak i Bergen, ifølgje avisa.

I tillegg til Husa vil byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) og medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen vere til stades på pressekonferansen.

