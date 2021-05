Bergen gjer berre små lettar – Valhammer fryktar ny smittebølgje

innenriks

Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) grunngir det med at smittesituasjonen i byen framleis er alvorleg.

– Det er eit lite lysglimt i ein relativt grå horisont, sa Valhammer på ein pressekonferanse måndag.

Dei nye tiltaka gjeld fram til og med 12. mai.

Han påpeika at talet på smitta i alderen 13–19 år, som tidlegare har vore ei utfordring, har gått ned i det siste. Dermed er det ikkje lenger forholdsmessig å halde oppe dei strengaste tiltaka for denne aldersgruppa.

Liknar på den førre store smittebølgja

Tidlegare måndag vart det kjent at smittevernoverlege Frank van Betten i den seinaste vekerapporten sin skriv at smittesituasjonen i Bergen no minner sterkt om situasjonen i september 2020, som vart følgt av ei større smittebølgje i november.

– Vi står litt på kanten av noko. Anten så går det betre, eller så gjer det ikkje det, og alle veit kva det betyr. Dit ønskjer vi ikkje å komme, sa Valhammer.

Han hadde med seg ei lita oppmoding til dei som no kan trene inne:

– Eg vil like fullt tilrå alle som kan, å flytte aktiviteten utandørs, sa Valhammer.

Medieoppslag dei siste dagane frå store utandørsfestar i Bergens-området har fått mange til reagere, og Valhammer oppmoda folk til å avgrense talet på nærkontaktar og møte få menneske – også utandørs.

– Det går ikkje å ha 1.000 stykk saman i Nygårdsparken, slik vi har hatt i helga, sa han.

– Smittesporingsmareritt

Helsebyråd Beate Husa (KrF) kom med kraftigare kritikk av festane.

– Viss nokon som er smitta, er med på desse festane, kan det føre til eit smittesporingsmareritt, seier helsebyråden.

Ho åtvarar om at det kan bli behov for ytterlegare innstrammingar fram mot 17. mai.

– Eg seier ikkje dette for å vere kjip, la ho til.

Helsebyråden fortel òg om eit tiltakande problem med folk som nektar å gå i karantene og isolasjon, og minner om at dette er straffbart.

Husa ber folk ta omsyn til «tre M-ar»: meteren, munnbind, og minst mogleg mingling.

Dei strenge tiltaka i Bergen vart innført 19. april. Det vil framleis vere munnbindpåbod der det ikkje er mogleg å halde ein meters avstand, besøk i andre husstandar vil vere avgrensa til to personar, og symjehallar, badeland og liknande må stort sett halde stengt. Symjehallane kan opne for enkelte grupper, mellom anna for skulesymjing.

I motsetning til i Oslo-området, er det likevel lov med alkoholservering dersom det er servering av mat på staden.

