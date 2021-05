Den første avføringa til nyfødde kan avsløre risiko for allergi

innenriks

Det norske fagmiljøet seier til NTB at dei synest funna i den britiske forskinga, nyleg publisert i anerkjende Cell Reports Medicine, er svært spennande.

Forskarar ved University of British Columbia (UBC) har påvist ein samanheng mellom samansetninga og innhaldet i den første avføringa til nyfødde, også kjend som mekonium, eller barnebek, og førekomst av allergiar det første leveåret hos barna. Barnebek er den luktfrie, grønbrune substansen spedbarn gjev frå seg dei første dagane av livet.

– Analysen vår viser at dei nyfødde som utvikla allergiar før dei fylte eitt år, hadde betydeleg mindre «rik» mekonium ved fødselen, samanlikna med dei som ikkje utvikla allergisk overfølsomheit, seier medforfattar og doktor Brett Finlay, som er professor ved Michael Smith Laboratories og UBC.

Mekonium er spesielt fordi det er sett saman av materiale teke inn og utskilt under utvikling, alt frå hudceller, fostervatn og ulike molekyl, kjent som metabolittar.

Mekonium kan ifølgje forskarane sjåast på som ein tidskapsel som avslører kva spedbarnet vart utsett for før det vart fødd. Det inneheld alle moglege molekyl som oppstår og blir akkumulerte frå mora i livmora. Etter kvart blir det den første matkjelda for dei tidlegaste tarmmikrobane.

Viktige funn

Helsefagleg rådgivar for mat og ernæring, Ingvild Venås Roe, i Noregs Astma og Allergiforbund seier ho synest funna i studien er interessante.

– Det er litt tidleg å seie kva resultata frå denne studien kan bety for førebygging av allergi. Tarmflora og helse og betydninga til tarmfloraen for utvikling av allergi og intoleranse er noko det blir forska mykje på. Kanskje påverkar det oss meir enn vi har trudd, men det trengst meir forsking, seier Roe.

Det blir forska mykje, fleire stader i verda, på tarmflora og kva betydning den har for allergiar.

Forskarar ved NMBU i Noreg starta i fjor prosjektet UnveilMe, der dei studerer korleis tarmbakteriar kan påverke utviklinga til spedbarn.

Dei peikar på at vi menneske blir eksponerte for milliardar av bakteriar frå den augneblinken vi blir fødde. Desse slår seg ned i fordøyingssystemet og dannar tarmfloraen vår.

Moglegheiter i framtida

Mangfaldet av tarmbakteriar utfører mange viktige oppgåver i kroppen og kan til dømes påverke funksjonar som immunsystem og feittlagring.

– Vi veit stadig meir om kor viktige desse bakteriane er for helsa. I Unveilme-prosjektet skal forskarane undersøkje korleis tarmbakteriane kan påverke utviklinga hos spedbarn, heiter det i prosjektskildringa.

– Det er utruleg spennande og viktig at dei har klart å finne samanhengar mellom bakteriediversitet i mekonium og allergi seinare i livet. Det ser ut til å vere ein svært god studie, men ei avgrensing med studien er at dei ikkje har klart å skilje bakteriane på art eller stammenivå, seier prosjektleiar og professor Knut Rudi ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitskap ved NMBU.

Unveilme-prosjektet har ambisjonar om å karakterisere tarmbakteriane heilt ned på stammenivå ved bruk av nye metodar og databasar utvikla ved NMBU.

–Dette vil gi oss moglegheita til å beskrive verkemekanismane til desse bakteriane i tarmen, noko som vil vere viktig for å forstå og behandle allergi i framtida, seier Rudi.

