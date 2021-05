Derfor slår Støre alarm om ulikskap

innenriks

– Det blir ei hovudsak for oss, seier Støre.

I eit intervju med NTB i samband med markeringa av 1. mai løftar opposisjonsleiaren fram kamp mot aukande forskjellar som ein av dei viktigaste fellesnemnarane for dei raudgrøne partia før valet.

– Det er ei sak som bind oss saman, seier han.

Aukande formuesulikskap

Støre trekker fram formuesulikskap som den kanskje viktigaste bekymringa.

– Det er ein forskjell som eg meiner vi bør kjempe imot, seier han.

Støre viser til at dei rikaste 10 prosentane i Noreg no eig ein like stor del av totalformuen som dei 10 prosent rikaste i Storbritannia.

Talet på milliardærar i Noreg har auka frå 200 i 2013 til 362 i dag. I same periode har dei rikaste 10 prosentane opplevde ein samanhengande vekst i sin del av total formue i Noreg. Det same har dei 1 prosent rikaste og dei 1 promille rikaste.

Medan den øvste 10-prosenten stikk ifrå, blir den nedste 10-prosenten hengjande etter, summerer Støre.

– Det er dårleg for den norske samfunnsmodellen, åtvarar han.

Blanda bilete for inntekter

Tala for inntektsforskjell er meir samansette.

I statistikkane frå OECD er Noreg framleis blant dei landa som har minst forskjell.

Eit vanleg mål for forskjell i inntekter er den såkalla Gini-koeffisienten. Den har faktisk vore svakt fallande i Noreg frå 2015 til 2019, noko som isolert sett kan tyde på fallande forskjell. Men tala er òg påverka av at ei endring i utbytteskatten gav sterkt insentiv til å ta ut utbytte i 2015, slik at Gini-koeffisienten vart høg det året.

Andre vanlege mål på inntektsforskjell tyder på stabilitet dei siste åra.

Men Støres hovudbekymring er dei 10 prosentane med lågast inntekt. Dei skil seg ut med ei tilnærma flat lønnsutvikling.

– Dei 10 prosentane med lågast inntekt har i praksis fått null inntektsvekst sidan 2013. Medan dei med mest, får ein auke, seier Støre.

Arbeidsinnvandring

I Perspektivmeldinga til regjeringa, som vart lagt fram i februar, blir arbeidsinnvandring etter EU-utvidinga i 2004 trekt fram som ei viktig forklaring på at inntektsveksten har minka for dei nedste 10 prosentane.

Støre har for sin del garantert at Arbeidarpartiet ikkje vil setje EØS-avtalen i spel etter valet.

– Dette er ikkje eit problem vi løyser ved å seie opp EØS-avtalen, seier han.

– Det riktige er ikkje å byte ut EØS-avtalen, det er å byte ut dei som regjerer i Noreg. Vi kan gjere meir for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk arbeidsliv.

Ap-leiaren meiner mellom anna at det må gjerast meir for å sikre heile, faste stillingar, og for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår.

– Det er ingenting frå EØS som hindrar oss frå å ha ein aktiv politikk på det.

Meiningsmåling

Ap-leiaren lener seg òg på ei meiningsmåling frå Norstat som vart presentert i Aftenposten i april.

Der ligg sosiale forskjellar i samfunnet øvst på lista over saker som folk er opptekne av.

– Sosial forskjell kjem høgt opp på lista over det folket er oppteken av før dette valet. Det handlar om kva folk ser og erfarer, slår Støre fast.

(©NPK)