Viggo Kristiansens advokat leverer anke om lauslating neste veke

Høgsterett vil gjere ei full ny vurdering av om Baneheia-dømde Viggo Kristiansen skal lauslatast frå fengsel medan påtalemakta avgjer gjenopptakingssaka hans.

Torsdag avviste Borgarting lagmannsrett kravet frå 41-åringen, men Kristiansens advokat Arvid Sjødin erklærte nærast spontant at rettsavgjerda ville bli anka til Høgsterett. Ankefristen er eigentleg to veker, men Sjødin seier til NTB at han truleg vil levere anken før fristen.

– Eg trur eg blir ferdig med han neste veke, seier Sjødin.

-Sjokkerte juristar

Under dissens bestemde fleirtalet av lagmannsretten at Kristiansen, mot kva som elles ville vere vanleg, ikkje skulle setjast fri medan arbeidet med saka hans skal behandlast. Det blei trekt fram at det òg i Gjenopptakingskommisjonen var dissens om saka skulle prøvast på nytt, men viste spesielt til vurderingane om å verne samfunnet mot ein person som hadde vorte dømd til forvaring.

– Fleire juristar eg har snakka med, seier dei er sjokkerte over fleirtalet i lagmannsretten. Eg trur dette kjem til å gå vegen i Høgsterett, seier Sjødin.

Korte merknader

Statsadvokat Andreas Schei hos Oslo statsadvokatar seier påtalemakta ikkje kjem til å levere noko omfattande motskrift mot anken til forsvararane. Det gjorde han heller ikkje før lagmannsretten behandla kravet første gong.

– Vi ser for oss å ha nokre korte merknader til Sjødins skriv når det kjem, men det er naturleg at vi har same standpunkt som før, seier Schei.

Advokat Håkon Brækhus tek vare på interessene til dei etterlatne i saka. Som bistandsadvokat kan han levere inn eit støtteskriv til det påtalemakta måtte meine om kravet frå Kristiansen om bli sett fri frå Ila fengsel.

– Eg vil vente til eg ser kva advokat Sjødin skriv i ankeskriftet sitt til Høgsterett, seier Brækhus.

Aldri sett fri på prøve

Viggo Kristiansen sonar framleis forvaringsdommen etter drapa i Baneheia i Kristiansand i 2000 og har ikkje vore sett fri på prøve medan han har arbeidd for å få saka teke opp att, sidan han har tenkt at det ville innebere å akseptere dommen.

Etter at Gjenopptakingskommisjonen den 18. februar bestemde at saka skulle bli prøvd på nytt, kravde Kristiansen seg sett fri frå fengsel. Statsadvokaten i Oslo, som har overteke handteringa av saka, har likevel på same måte som Agder statsadvokatembete, sett seg mot kravet og har bede om at kravet blir avvist.

Forvaringstida til Viggo Kristiansen går ut 12. september. Skal forvaringa forlengjast, må påtalemakta reise sak innan 12. juni.

