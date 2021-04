innenriks

– Dei påviste skadane samsvarer ikkje med eit fall, skriv Vest politidistrikt i ei pressemelding.

Det var 42 år gamle Renate Strand Norrmann som døydde på Varaldsøy torsdag førre veke.

Ein 47 år gammal mann er sikta for drap i saka. Forsvararen hans, advokat Jørgen Riple, har sagt at mannen har forklart til politiet at skadane må vere resultat av eit fall.

