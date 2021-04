Noreg og Storbritannia vart ikkje samde om fiske

innenriks

– Brexit har utvilsamt skapt ei rekkje utfordringar for norsk fiskerinæring. Det har vist seg svært vanskeleg å få til ein avtale med Storbritannia om sonetilgang og kvotebyte for 2021. Når det gjeld gjensidig tilgang til å fiske i farvatna til kvarandre på felles bestandar, var avstanden for stor til at vi kom til semje, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i ei pressemelding.

Noreg har inngått avtalar med EU om Nordsjøen og Skagerrak. I tillegg vart EU, Noreg og Storbritannia i mars samde om forvaltninga av bestandane dei deler i Nordsjøen. Men dei bilaterale samtalane med britane lykkast altså ikkje.

