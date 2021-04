Lette i tiltaksnivået i seks Viken-kommunar

innenriks

Ullensaker kommune blir flytta frå tiltaksnivå A til B frå og med måndag 3. mai, og samtidig blir Eidsvoll og Nannestad kommune tekne ut av ordninga.

Frå torsdag 6. mai blir òg Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen flytta frå tiltaksnivå A til B.

– Dei strenge tiltaka bidreg til at smitten held fram med å gå ned i Viken. Sjølv om smittetala framleis er høge for kommunar som grensar opp mot Oslo aust, tilseier nedgangen i smitten at dei fire romerikskommunane som har hatt tiltaksnivå A sidan 16. mars, kan setjast ned til tiltaksnivå B, seier helseminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

Vil ha stengde kjøpesenter

Han seier vidare at flyttinga til tiltaksnivå B i Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen skjer under føresetnad av at kommunane samordnar seg med Oslo, og at dei innfører kraftige og samordna tiltak utover dei regionale tiltaka.

Mellom anna tilrår Folkehelseinstituttet at kommunane held kjøpesenter stengt, alternativt stenging av servering på kjøpesenter kombinert med forsterka tilsyn og talet på avgrensingar for besøkjande. FHI rår òg til forbod mot inneservering, men opnar for uteservering og avgrensing i talet som er tillate på arrangement.

B blir vidareført

Tiltaksnivå B blir vidareført i desse 15 Viken-kommunane: Asker, Bærum, Drammen, Enebakk, Fredrikstad, Frogn, Halden, Indre Østfold, Lier, Moss, Nordre Follo, Råde, Sarpsborg, Vestby og Ås.

Endringane gjeld i to veker til og med 16. mai 2021, men regjeringa opplyser at det blir ei ny vurdering av tiltaksnivået etter ei veke.