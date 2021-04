KrF vil ratifisere FN-avtalen om atomvåpenforbod

innenriks

Over 70 prosent av landa i verda har underteikna atomvåpenforbodet, men ingen Nato-land. 51 land har òg ratifisert avtalen, som 22. januar vart ein FN-traktat.

Ein av dei som har kjempa for at Noreg skal ratifisere avtalen, er tidlegare KrF-leiar og statsminister Kjell Magne Bondevik. I debatten på landsmøtet kalla han saka livsviktig og omtalte atomvåpen som meiningslaust.

– Nokon er bekymra for forholdet til Nato, men det er avklart i eit notat frå Utanriksdepartementet at det ikkje er i strid med Nato-forpliktingane våre å signere denne FN-konvensjonen. Vi vil nok få press av atommaktene, men det må vi nokre gonger tole, sa Bondevik.

Tidlegare har Venstre, SV, MDG og Raudt gått inn for å ratifisere avtalen. Arbeidarpartiet stemde for to veker sidan nei til det same.

På KrFs landsmøte var det KrFU som fremja forslaget om å slutte seg til avtalen.

