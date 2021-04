KrF vil mjuke noko opp i fråværsgrensa

innenriks

– KrF vil behalde fråværsgrensa, men byte ut den rigide 10-prosentgrensa med 15 prosent i 2- og 3-timarsfag, heiter det i formuleringa som landsmøtet fredag vedtok å ta inn i partiprogrammet sitt.

Partiet vedtok òg å jobbe for å gi skulehelsetenesta moglegheit til å dokumentere gyldig fråvær.

Fråværsgrensa vart innført i 2016 og går ut på at elevar som har meir enn 10 prosent udokumentert fråvær i eit fag, ikkje består faget.

Førre helg gjekk vedtok landsmøtet til Venstre å skrote fråværsgrensa, og dermed har to av regjeringspartia gått inn for endringar. Kunnskapsminister Guri Melby (V) har allereie lova å følgje opp sitt eige partivedtaket ved å gi meir rom for skjønn til læraren og skuleleiinga.

KrF-landsmøtet behandla fredag òg fleire andre saker om skulepolitikk.

Partiet vedtok å etablere ein strategi for å avgrense skjermtida til barn og unge, mellom anna ved å stimulere til «foreldreavtalar» i barnehagar og skule.

Fleire ønskte òg at partiet skulle gå inn for eit 11. skuleår mellom ungdomsskulen og den vidaregåande skulen for elevar «som ønsker å øke kompetanse, motivasjon og lærelyst før oppstart av videregående skole», men dette vart nedstemt av landsmøtet.

(©NPK)