KrF vil gi småbarnsforeldre ei ekstra ferieveke

innenriks

Partiet går mellom anna inn for å skrote tredelinga av foreldrepermisjonen og reservere for 10 veker til kvar av foreldra.

– Viss ein av foreldra ikkje har moglegheit til å ta ut permisjon, blir det gitt høve til å søkje om å overføre desse vekene til den andre forelderen, heiter det i forslaget som vart vedteke på landsmøtet fredag.

Partiet vil òg utvide heile foreldrepermisjonsperioden med 4 veker til 53 veker.

Dei vil òg erstatte eingongsstønaden og innføre rett til foreldrepermisjon for alle.

Partileiar Kjell Ingolf Ropstad oppmoda partifellane sine til å stemme for dei fleste av forslaga, men ikkje forslaget om ekstra ferieveke til småbarnsforeldre.

Ropstad har gjort familiepolitikk til ei hovudsatsing fram mot valet.

– Altfor lenge har politikken overkøyrt ønska til familiane. Alle skal gjere det same. Ta like lang permisjon. Sende ungane i barnehagen når dei er eitt år. Få dei over i ein skulekvardag som helst skal vare like lenge som arbeidsdagen for vaksne. Omsynet til arbeidslinja trumfar alt anna, sa han i landsmøtetalen sin torsdag.

