Kollaps i fiskerisamtalane med Storbritannia

innenriks

– Dette er ein svart dag for Storbritannia.

Det seier Jane Sandell, administrerande direktør i trålarreiarlaget UK Fisheries, som held til i Hull i det nordaustlege England.

UK Fisheries er sterkt avhengig av torskekvotar i norske farvatn. No er det klart at forhandlingane mellom Noreg og Storbritannia om ein bilateral kvoteavtale for 2021 er avslutta utan semje.

Sandell krev ei forklaring frå regjeringa i London.

– Dette er ganske enkelt ei skam og ei nasjonal audmjuking, seier ho.

Skuldar på britane

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) beskriv forhandlingane som svært vanskelege.

– Når det gjeld gjensidig tilgang til å fiske i farvatnet til kvarandre på felles bestandar, var avstanden for stor til at vi kom til semje, seier han.

Konsekvensen av samanbrotet er at norske og britiske fiskarar ikkje vil få gjensidig tilgang til sonene til kvarandre i år.

Audun Maråk, administrerande direktør i organisasjonen til havfiskeflåten Fiskebåt, legg skulda på britane.

– Noreg har strekt seg langt for å prøve å finne løysingar, medan Storbritannia har møtt med låste posisjonar med høve til mellom anna gjensidig sonetilgang. Dessverre vil dette føre til ei eskalering av konfliktnivået knytt til forvaltninga av fiskeriressursane i havområda våre, seier Maråk.

– Storbritannia har prøvd å sende rekninga for brexitavtalen til norske fiskarar, seier han.

Forsvarar norsk linje

Noreg har inngått avtalar med EU om Nordsjøen og Skagerrak. I tillegg vart EU, Noreg og Storbritannia i mars samde om forvaltninga av bestandane dei deler i Nordsjøen. Men dei bilaterale samtalane med britane lykkast altså ikkje.

Fiskeriministeren forsvarer den norske linja.

– Noreg har hatt ei fast haldning gjennom heile forhandlingane i samråd med næringa, seier Ingebrigtsen.

– Det er betre å ikkje inngå ein avtale om vi ikkje kjem tilbake til situasjonen slik han var før brexit.

– For stor avstand

Det britiske departementet med ansvar for fiskeri, Defra, står fast på at Storbritannia la eit rimeleg tilbod på bordet.

– Vi har alltid vore tydelege på at vi berre vil inngå avtalar viss dei er balanserte og i interessa i den britiske fiskeriindustrien, seier ein talsperson for Defra.

– Vi la fram eit rimeleg tilbod om tilgang til britiske farvatn og byte av fiskekvotar, men vi har konkludert med at vi framleis står for langt frå kvarandre til å inngå ein avtale dette året, seier talspersonen.

Sandell i UK Fisheries meiner for sin del at det berre er ei handfull «fiskebaronar» i Skottland som vil tene på det som no skjer.

– Alle andre, inkludert store delar av den britiske innanriksflåten og folka som jobbar i denne, vil tape.

(©NPK)