Heildigital markering av frigjeringsdagen

Regjeringa opplyser at markeringa av frigjerings- og veterandagen 8. mai på Akershus festning blir svært avgrensa. Årsaka er smittesituasjon i Oslo og Viken.

Berre kransnedleggingar med inntil ti personar til stades kan bli gjennomført fysisk. Markeringa vil i all hovudsak gå føre seg digitalt, og ulike førehandsproduserte innslag vil inngå i ein samla digital produksjon.

Sendinga vil bli strøymd på regjeringa.no

– Når vi ikkje kan markere dagen slik vi skulle ha ønskt, er det endå viktigare å nå ut med bodskapen om at vi anerkjenner og er takksame for alt veteranane våre har betydd og betyr for oss som eit fritt folk, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

