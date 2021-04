Gjelda til norske hushald aukar raskare

innenriks

Oversikta over den innanlandske lånegjelda til publikum (K2) viser at tolvmånadersveksten for hushalda sin del av denne gjelda har auka frå 4,8 til 4,9 prosent frå utgangen av februar til utgangen av mars.

Gjeldsveksten for dei ikkje-finansielle føretaka auka ikkje i same periode, men vart liggjande på 4,4 prosent i utgangen av mars. Den totale samla gjeldsveksten, auka frå 4,9 til 5 prosent, viser SSBs kredittindikatoren frå Statistisk sentralbyrå.

Av den totale gjelda på 6.395 milliardar kroner, var 81 prosent utlån frå bankar og kredittføretak ved utgangen av mars.

