FHI meiner folk er ganske godt verna etter første Pfizer/Moderna-vaksinedose

– Vi har sett at ny informasjon og data viser at mRNA-vaksinane gir over 80 prosent vern etter første dose. Vi føler oss ganske sikre på å forlengje intervallet mellom vaksinedosane frå seks til tolv veker for alle aldersgrupper under 65 år utan underliggjande sjukdommar, seier smitteverndirektør Geir Bukholm til NTB.

– På grunn av det nye dataet som finst, ser vi no på om folk som har fått første vaksinedose for minst tre veker sidan, skal få dei same lettane som fullvaksinerte, seier Bukholm.

Forlenginga av dose-intervallet får òg betydning for vaksineframdrifta.

Dei yngste kan få vaksine tidlegare enn venta

Endringa vil føre til at personar i alderen 18 til 45 år kan få tilbod om vaksine opptil fem veker tidlegare enn forventa i det mest nøkterne vaksinasjonsscenarioet vårt.

– Denne gruppa har venta å få tilbod om første vaksinedose i august, men kan no forvente første dose i juli månad, fortel Bukholm.

På spørsmål om FHI ser at det er ein risiko for at nokon ikkje vil ta dose to når tida mellom dosane aukar, svarer Bukholm at dei har sett på risikoen, men ikkje vurdert han som stor nok til å behalde seks veker mellom dosane.

– Det blir no jobba med ordningar knytt til koronasertifikat. Tek ein ikkje dose to etter tolv veker, vil ein miste registreringa som vaksinert. Viss sertifikatet får betydning for rørslefridom og ting ein kan gjere internt i landet, tenkjer vi at det kan vere ei gulrot.

Ei vekes forskjell utan Janssen og AstraZeneca

FHI meiner no at dei har ein ganske god og solid plan for korleis vi får vaksinedosar framover. Dersom både AstraZeneca og Janssen skulle forkastast, meiner Bukholm at Noreg vil klare seg.

– Vi opererer med ulike scenario. I det nøkterne vaksinasjonsscenarioet ligg ikkje AstraZeneca-vaksinen og Janssen-vaksinen inne i utrekningane til FHI. Vi vurderer at det berre er snakk om ei vekes forskjell i når befolkninga er fullvaksinert ved å ta vaksinane med i utrekninga, seier Bukholm.

– Hadde vi ikkje hatt eit så godt tilbod av Pfizer og Moderna, så hadde dette vore annleis. Den aller største mengda av Janssen-vaksinen blir også levert i juni, så det er ikkje avgjerande for vaksinasjonen vår, held Bukholm fram.

