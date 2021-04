Eksordførar i Oslo bekymra for makta til Obos

innenriks

– Dette er veldig farleg. Dess meir makt Obos får framover, dess mindre konkurranse blir det, sa Stang på Politisk kvarter fredag.

Styreleiar Roar Engeland i Obos avviser overfor NRK at dei har ein dominerande posisjon.

– Stang har rett i at bustadene i Oslo blir dyrare. Det gjeld ikkje berre nye bustader i Oslo. Det gjeld alle bustader, nye og eldre, små og store. Det Obos arbeider mykje med, er å finne gode løysingar som gjer det enklare å komme seg inn i denne svært krevjande marknaden, mellom anna gjennom ulike bustadkjøpsmodellar, seier han.

I midten mars selde bustadbyggjaren for første gong ei blokk til eit utleigeselskap. To veker seinare rapporterte NRK at familien til bustaddirektøren i Obos vart utleigeinvestor i det aktuelle prosjektet på Ulven. Salet er under ekstern gransking av KPMG.

Obos hadde i fjor eit overskot på over 3 milliardar kroner, ifølgje rapporten frå fjerde kvartal.

