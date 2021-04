DNT-hytter får millionstøtte

innenriks

DNT-hyttene Gjendesheim, Glitterheim og Bjørnhollia er blant hyttene som no vil få ei svært velkommen oppgradering, seier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT i ei pressemelding.

– Mange av hyttene er over 100 år, og det er behov for oppgraderingar som ikkje kan løysast gjennom dugnadsinnsatsen. Desse pengane bidreg til at vi kan ønske turgåarar velkommen òg dei 100 neste åra, seier Solvang.

Millionstøtta er den største enkeltståande tildelinga i DNTs historie og skal fordelast over dei neste tre åra.

(©NPK)