Byrådsleiar Johansen med klar beskjed til Oslo-folket: – Alle må bidra

– For at vi skal komme i gang med vidare gjenopning, må alle bidra med å møte så få som mogleg, halde avstand og halde seg heime og teste seg dersom ein føler seg sjuk, seier Johansen til Dagbladet.

Han understrekar at det ikkje er sleppt heilt opp i hovudstaden etter pressekonferansen på tysdag. Framleis skal ein halde to meter avstand til kvarandre i Oslo, også ved private samankomstar. I tillegg gjeld den nasjonale tilrådinga om maks fem gjester utover eigen husstand òg i Oslo.

– Eg har hatt behov for å presisere at det noverande regelverket òg er ganske strengt. Det høyrest ut på enkelte som om det er fritt fram. Men dersom du skal samle ni personar i tillegg til deg sjølv på kjøkkenet, så må du ha eit gigakjøkken for å overhalde avstandsregelen.

