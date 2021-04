Bærum kommune stengjer Kalvøya 1. mai – fryktar fest og forsøpling

innenriks

Også i år blir Kalvøya stengd to kveldar og netter i mai. Den populære øya på 260 mål rett utanfor Sandvika skal ikkje vere ein samlingsstad for store gjengar, fortel Budstikka.

Fredag ettermiddag stengjer øya klokka 17, og opnar ikkje opp før 1. mai klokka 06.00.

– Øya vil vere stengd for alle som ikkje har spesifikke ærend. Dette gjer vi for å hindre rot og forsøpling i samband med at store og små grupper samlar seg denne kvelden, skriv kommunen i ei melding.

Neste stenging blir 16. mai klokka 17 med opning 17. mai klokka 06.00.

(©NPK)