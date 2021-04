Auka smitte i Vennesla – 21 smitta siste to døgn

innenriks

16 nye smitta torsdag og fem fredag – totalt 21 smittetilfelle er registrerte i Vennesla kommune på to dagar. Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane oppmodar no alle til å følgje tilrådingane.

– Treff færrast mogleg, avlys arrangement og ver nøye med avstand. Målet er å isolere smitten i dei fire klyngjene slik at han døyr ut der. Då må vi ha ned kontakten mellom folk. Vi må ha ned mobiliteten i samfunnet, seier han i ei pressemelding.

Smittevegen inn i dei fire klyngjene er framleis ukjend, medan smitten deretter er rimeleg godt kartlagt, skriv kommunen. Dei fem tilfella handlar om nærkontaktar som allereie er i karantene.

Fredag formiddag var over 200 i karantene. Smittesporarane har jobba intenst dei siste dagane, og dei skal halde fram arbeidet sitt utover fredagskvelden og i helga.

