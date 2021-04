Arbeidarpartiet størst i april

innenriks

– Dette viser at Arbeidarpartiet har i seg å vere Noregs største parti, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til NTB.

Han har god grunn til å glede seg over utrekningane som nettstaden Poll of polls no har gjort.

Poll of polls reknar kvar månad ut eit snitt av norske meiningsmålingar, og i gjennomsnittet for april er Arbeidarpartiet største parti for første gong sidan mars i fjor.

Koronapandemien førte den gong til at oppslutninga om Høgre gjekk rett til vêrs. Men i aprilmålingane i år har Høgre falle tilbake til eit snitt på 23,5 prosent, ned 0,6 prosentpoeng frå månaden før.

Samtidig går Arbeidarpartiet fram 1,4 prosentpoeng til eit snitt på 23,6 prosent.

Trur på vidare vekst

Dermed er Arbeidarpartiet så vidt størst.

Støre meiner forklaringa ligg i at Arbeidarpartiet over tid har fått snakke om politikken sin.

– Om at det er vanlege folks tur. Betydninga av eit krafttak for arbeid. Styrke velferda. Ikkje gå ned privatiseringssporet. Og ein rettferdig klimapolitikk. Eg trur det har løfta oss, seier Støre til NTB.

– Eg trur vi framleis har rom for å vekse vidare, seier han.

Men opposisjonsleiaren veit betre enn å ta sigeren på forskot. Styrkeforholdet mellom blokkene er ikkje så veldig ulikt frå det som var situasjonen på same tid i 2017. Og den gong enda dei raudgrøne opp med å tape.

– Dei som vil ha eit skifte ved dette valet, må stå på heilt inn. Norske val er jamne, og vi undervurderer på ingen måte dei vi skal byte ut, seier Støre.

Raudgrønt fleirtal

For andre parti er oppslutninga i april slik:

* Senterpartiet: 17,5 (-1,5)

* Framstegspartiet: 9,9 (0,2)

* SV: 8,0 (0,4)

* MDG: 4,3 (0,5)

* Raudt: 4,2 (-0,2)

* KrF: 3,4 (0,3)

* Venstre: 2,9 (-0,1)

Eit valresultat i tråd med aprilmålingane ville gitt dei tre raudgrøne partia Ap, Sp og SV fleirtal i Stortinget med 90 mandat.

I tillegg er MDG og Raudt begge over sperregrensa, medan KrF og Venstre begge hamnar under.

