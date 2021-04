Viggo Kristiansen blir verande fengselet: – Eit nytt overgrep, seier forsvarar

innenriks

41-åringen kravde seg sett fri på prøve etter at han fekk straffesaka si gjenopna 18. februar, men fekk nei av Borgarting lagmannsrett torsdag.

Advokat Arvid Sjødin stadfestar overfor TV 2 at avgjerda blir anka til Høgsterett. Han reknar med at saka får full behandling der sidan rettsavgjerda er kunngjord med dissens 2–1.

– Dette er eit nytt overgrep mot Viggo Kristiansen. I staden for at han blir sett fri no blir han sitjande endå lenger i fengsel der han ikkje skal vere, seier Sjødin til TV 2.

Det er første gongen Kristiansen har kravd seg sett fri på prøve. Familien hans er skuffa over rettsavgjerda.

– Dei er frykteleg skuffa, men vil no vente på ei eventuell behandling i Høgsterett. Dei har framleis tru og håp om at sonen deira snart slepp ut av fengsel etter nesten 21 år innesperra, seier Terje Helland i Viggo Kristiansens støttegruppe til NTB.

Pårørande er letta

Foreldra til dei drepne jentene, Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen, er letta over avgjerda, men ikkje overraska.

– Eg har snakka med dei, og den umiddelbare reaksjonen deira var lette. Dei er letta, seier advokat Audun Beckstrøm til Dagbladet.

Kristiansen er dømd til forvaring i 21 år for å ha vore hovudmannen bak valdtektene av og drapa på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Han har heile tida nekta straffskuld.

Jan Helge Andersen vart dømd til 19 års fengsel. Han har sona ferdig.

Derfor blir han verande fengsla

Både fleirtalet og mindretalet er samde om at det skal «klare og tungtveiende grunner» til for at soninga skal halde fram når det sentrale grunnlaget for domfellinga er gjenopna.

Retten er usamde om slike tungtvegande grunnar finst. Fleirtalet legg vesentleg vekt på omsynet til samfunnsvernet og peikar på at det er fare for at det kan bli gjort nye alvorlege, straffbare forhold.

– Den risikoen for nye alvorlege straffbare handlingar som finst, tilseier at omsynet til samfunnsvernet bør givast forrang, uttaler fleirtalet.

Mindretalet forstår dei etterlatne

Mindretalet er usamd og meiner at Kristiansen bør setjast fri. At saka har vorte gjenopna, er sentralt for mindretalet, som elles meiner at det ikkje er nok haldepunkt for at Kristiansen vil gjere nye lovbrot.

– Mindretalet kan ikkje sjå at det finst motomsyn av ein slik karakter og tyngd at Kristiansen likevel må halde fram straffefullbyrdinga inntil skuldspørsmålet er endeleg avgjort, uttaler Torkjel Nesheim.

Nesheim uttrykkjer forståing for at ei lauslating vil vere «opprivende, belastende og skape utrygghetsfølelse for de etterlatte», men peikar på at det ikkje kan leggjast avgjerande vekt på dette.

Ønskjer ny hovudforhandling

Borgarting lagmannsrett skal behandle den gjenopna saka til Kristiansen.

Oslo statsadvokatembete skal komme med ei tilråding til Riksadvokaten om det bør gjennomførast full behandling i lagmannsretten eller om det skal kunngjerast frifinnande dom utan hovudforhandling.

Både Viggo Kristiansen og dei pårørande har gitt uttrykk for at dei ønskjer ei ny hovudforhandling.

Forvaringstida til Kristiansen går ut 12. september. Skal forvaringa forlengjast, må påtalemakta reise sak innan 12. juni.