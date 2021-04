Undersøking: Dei unge slit mest under pandemien

innenriks

Det er i undersøkinga Norsk koronamonitor frå Opinion at målinga for april viser at oppfatninga no har snudd.

I april trur 29 prosent av befolkninga at dei eldre har det dårleg, noko som er 8 prosentpoeng under gjennomsnittet for pandemien. Heile 47 prosent trur dei yngre har det dårleg, noko som er heile 17 prosentpoeng over gjennomsnittet i pandemien.

Totalt sett gjennom pandemien er det dei unge som i størst grad av heile befolkninga, seier at livssituasjonen under pandemien er psykisk belastande. Det er òg dei som har fått dårlegare fysisk form under pandemien, mista jobben eller har vorte permitterte.

Totalt sett under pandemien er det òg dei unge som i minst grad meiner at retningslinjene til styresmaktene er for strenge, ifølgje Opinion.

