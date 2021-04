Staten sel seg heilt ut av Aker-selskap

innenriks

Staten får 563 millionar kroner for 33,1 millionar aksjar i Aker Carbon Capture og 215 millionar kroner for 33,1 millionar aksjar i Aker Offshore Wind. Staten eigde høvesvis 5,85 og 4,88 prosent av aksjane.

– Regjeringa har vore tydeleg på at staten ikkje er ein langsiktig eigar av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind. Aksjane har hatt ei svært god verdiutvikling sidan børsnoteringane i august 2020, og eg rekna med at tida var god for eit sal, seier næringsministeren.

Selskapa vart skilde ut frå Aker Solutions i august i fjor.

Stortinget godkjende i desember i fjor ei fullmakt for sal av selskapa.

