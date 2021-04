Sp vil at NRK skal flytte til Grorud

innenriks

Dei vil tvinge NRK til å oppheve sitt flyttevedtak der kringkastaren ønskjer ei meir sentral plassering.

– Dette er noko vi har jobba for i Groruddalen gjennom alle år. NRK er ein av dei største arbeidsplassane i landet med mange høgt utdanna menneske. Det vil bety mykje for å få ei meir samansett befolkning her, seier Jan Bøhler til Aftenposten.

Sp-leiar Vedum meiner på si side at NRK vil verke positivt på skule og arbeidsliv i dalen.

Dei to ønskjer å bruke ei eventuell regjeringsmakt til å få oppheva styrevedtaket og plassere NRK på Grorud.

NRK har sett seg ut Bjørvika, Bryn​, Storo​, Løren​, Lillestrøm​ og Lilleaker som aktuelle område. Også Tøyen og Klosterenga er ønskt som alternativ. Styret i NRK skal vedta lokaliseringa før sommaren.

