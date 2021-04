innenriks

– Vi foreslår ei statleg, skattefri ordning der ein får om lag 7.500 kroner per månad. For å kunne få støtta må den eldre ha eit dokumentert omsorgsbehov. Dei må òg bu i tilknyting til sine pårørande, sånn at jamleg oppfølging er mogleg, sa Ropstad i opningstalen sin til KrFs landsmøte torsdag.

– Pårørandestøtta skal ikkje erstatte helsetenestene til eldre som bur heime, men vere eit tillegg til dei grunnleggjande helse- og omsorgstenestene som eldre får, sa han.

(©NPK)