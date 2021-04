Ropstad tek knallhardt oppgjer med «detaljstyring» av familiane

innenriks

– Altfor lenge har politikken overkøyrt ønska til familiane, sa KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad i opningstalen sin til KrFs landsmøte torsdag.

– Alle skal gjere det same. Ta like lang permisjon. Sende ungane i barnehagen når dei er eitt år. Få dei over i ein skulekvardag som helst skal vare like lenge som arbeidsdagen til vaksne. Omsynet til arbeidslinja trumfar alt anna, sa han.

Ropstad løftar no fram eldreomsorg og familiepolitikk som KrFs hovudsaker fram mot valet i haust.

– Det trengst eit skifte i norsk politikk, frå arbeidslinja, til familielinja. Frå at alle skal springe i same takt, til å verdsetje at farten kan variere i ulike delar av livet, sa han.

– Rolla til familien svekte

Tobarnsfaren gjorde det tydeleg at han har fått nok av rammene som er sette av staten i familiepolitikken:

– Rolla og moglegheita familien hadde til å sjølv bestemme, har vorte svekt. Ein moderne familiepolitikk handlar ikkje om å detaljregulere foreldrepermisjonen, eller om å auke talet på timar i skulen.

Landsmøtet skal behandle ei rekkje saker rundt foreldrepermisjonen. Mellom anna vil KrF skrote tredelinga av permisjonen og utvide til tre veker permisjon til far etter fødsel.

Også barnetrygda skal aukast.

– Vi vil halde fram med å styrkje dei økonomiske ordningane for familiane. Derfor vil vi halde fram opptrappinga av barnetrygda. Og derfor er vi krystallklare på at vi vil verne kontantstøtta for dei som ønskjer dei ekstra månadene heime med eittåringen sin, sa Ropstad.

Landsmøtet skal òg behandle eit forslag om søskenmoderasjon i barnehage og at det tredje barnet og oppover blir gratis.

Lovar covid-pakke

Ropstad er tydeleg på at han meiner at KrFs arbeid i regjeringa gir resultat kvar einaste dag.

– Men, like fullt er vi utolmodige. Vi vil vidare, for vi har så mykje meir vi vil gjere sa han.

Han lovar mellom anna ei kraftfull tiltakspakke for å motverke langtidskonsekvensane av pandemien.

– Det kan vere behov for forsterka innsats over lang tid, kanskje år, fordi pandemien rammar nokon ekstra hardt, sa han.

I talen trekte han spesielt fram behovet for styrking av den psykiske helsehjelpa og tiltak for å forhindre at folk fell ut av arbeidslivet.

– La det ikkje vere nokon tvil – KrF og regjeringa vil leggje fram ein kraftfull pakke for å motverke langtidskonsekvensane av pandemien, sa Ropstad.

Pårørandestøtte

Partiet går òg til val med planar om kontantstøtte til pårørande som tek vare på ein sjuk ektefelle, far eller mor.

– Vi foreslår ei statleg, skattefri ordning der ein får om lag 7.500 kroner per månad. For å kunne få støtta må den eldre ha eit dokumentert omsorgsbehov. Dei må òg bu i tilknyting til sine pårørande, sånn at jamleg oppfølging er mogleg, sa Ropstad i talen.

– Pårørandestøtta skal ikkje erstatte helsetenestene til eldre som bur heime, men vere eit tillegg til dei grunnleggjande helse- og omsorgstenestene som eldre får, sa han.

Vil ha «møteplass-skilt» i samfunnet

Partileiaren ønskjer det han kallar «møteplass-skilt» i samfunnet, og meiner dette oppstår når ektefellar, barn, foreldre og venner set av timar, veker og år til omsorgsoppgåver for sine næraste.

– Det skaper møteplassar i kvardagen, som aldri fullt ut kan teljast eller reknast på. Og som aldri fullt ut kan verdsetjast i kroner og øre, sa han.

Han meiner pandemien har vist behovet for fellesskap, og at møta mellom menneske blir stadig færre.

– Møta, ja dei kan knapt kallast møte, dei skjer i all hast. Vi rekk knapt sjå kvarandre. Kjære landsmøte! Eg trur vi, biletleg talt, treng å setje opp nokon fleire store skilt med M i samfunnet. Som gir oss tid til å møtast.

