Oslo lettar på besøksreglane ved sjukeheimar

innenriks

Smittetrykket i Oslo har gått ned, og dei aller fleste bebuarane er no fullvaksinerte. Derfor forenklar Oslo kommune besøksreglane for å leggje til rette for meir besøk.

– Besøkjande kan komme utan å varsle sjukeheimen på førehand, men skal registrere seg i besøksloggen. Dei kan komme på besøk på dagtid, kveldar og i helgane og kan gå direkte til dei personane dei skal besøkje utan å bli følgde av ein besøksvert, seier Helge Jagmann, etatsdirektør i sjukeheimsetaten.

Kommunen har òg opna opp for at det kan vere fem på besøk samtidig, så lenge det er mogleg å halde éin meters avstand mellom dei besøkjande som ikkje er i same husstand.

Reglane gjeld for alle sjukeheimar i Oslo, medan det er eigne besøksreglar for helsehus og dei lindrande spesialplassane.

