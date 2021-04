Nordmenn flest innrømmer at dei gjerne vil gjere noko med vekta

innenriks

– Undersøkinga viser at mange i Noreg har eit forbetringspotensial i kosthaldet, og ein høg del av befolkninga i 2020 har overvekt og fedme, seier forskar Marianne Hope Abel i den nye rapporten om folkehelseundersøkinga frå FHI.

Samtidig ønskjer eit fleirtal å gjere noko med vekta. I undersøkinga seier to tredelar av dei nærare 9.000 spurde at dei prøver å gå ned i vekt eller gjere ein innsats for å halde vekta stabil.

Sjekkar kvart år

Den nasjonale folkehelseundersøkinga frå Folkehelseinstituttet (FHI) om helse og levevanane til folk er gjennomført for første gong. Tidlegare har like store undersøkingar om leve- og kosthaldsvanar vorte gjorde med opptil ti års mellomrom. Men no skal utvikling og trendar blir følgde årleg.

– Eg har sett fram til å få denne rapporten i mange år, seier direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, då den første undersøkinga vart publisert torsdag. Ho legg til at pandemien har prega livet til befolkninga denne gongen.

Blant norske menn er det 59 prosent som er overvektige. Blant kvinner er 47 prosent overvektige. Det er dei middelaldrande, altså dei mellom 45 og 54 år, som veg mest.

– Overvekt er høgast blant dei med lågast utdanning. Det er høgare overvekt i mindre sentrale kommunar og lågast i dei mest sentrale. Oslo låg lågast i landet, og fylka i Nord-Noreg låg høgast, viser rapporten.

Ny trend for mat

Befolkninga svarte i fjor haust på alle spørsmåla i undersøkinga om kosthald og vekt. Her kjem det fram kven som et skikkeleg frukost, og kven som et måltida åleine.

Over 20 prosent seier dei unngår ein eller fleire matvarer på grunn av allergi eller intoleranse. Berekraft og miljø påverkar òg matvalet. Det er ein sterkt trend.

– Heile 62 prosent seier dei har gjort endringar mot eit meir berekraftig og miljøvennleg kosthald dei siste tre åra, skriv Abel.

Dei som tenkjer på berekraft, et oftare vegetarisk middag, reduserer kjøttinntaket eller et meir lokalmat. Dette gjeld særleg dei yngre og dei med høgare utdanning. Befolkninga i Oslo skil seg ut som dei som gjer store endringar. Men akkurat ønsket om å ete plantebasert kosthald er utbreidd òg i resten av landet.

Langt til fem om dagen

Men mange oppfyller likevel ikkje tilrådinga om «fem om dagen». Dei yngste og kvinner er flinkast med grønsaker, frukt og bær.

Menn fortel at dei oftare drikk brus enn kvinner. Medan kvinner et meir godteri og sjokolade. Unge et mest godteri, sjokolade, brus og snacks. Eldre et bollar, kake og søte kjeks.

– Det såg ut til å vere små forskjellar mellom fylke. Ein større del frå Innlandet oppgav å ha eit hyppig inntak av kaker, bollar og søte kjeks, medan Oslo såg ut til å ha den lågaste delen av personar som drikk brus ofte, skriv rapporten.

