NRK: Koronalette i fire Romerike-kommunar

Det vart klart etter eit møte mellom kommunane, helsestyresmaktene og Statsforvaltaren i Oslo og Viken torsdag.

Ordførarane i kommunane har lenge fortvila over at dei har hatt gitte tiltaksnivå A, men regjeringa har meint at smittesituasjonen har vore for ustabil for å lette på tiltaka.

Å gå frå tiltaksnivå A til B inneber lette i koronatiltaka, slik som:

* Butikkar, kjøpesenter og varehus kan opne.

* Serveringsstader kan halde ope, men det er ikkje tillate med skjenking.

* Idretts- og fritidsaktivitetar for barn og unge under 20 år blir tillate òg innandørs.

* Forbodet mot organiserte aktivitetar utandørs for personar over 20 år blir oppheva.

Dei fire kommunane skal saman med Oslo diskutere samkøyring av tiltak framover.

