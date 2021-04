KrF vil ha tak på 7.000 kroner i månaden per familie for barnehage og SFO

innenriks

Det vart klart då partiet vedtok ein resolusjon om å styrkje økonomien til familiane på landsmøtet sitt torsdag kveld.

– KrF vil innføre ein makspris på 7.000 kroner for totale utgifter til SFO og barnehage, for kvar familie, heiter det i formuleringa som vart vedteken.

I utgangspunktet var det foreslått å gjere SFO og barnehage gratis for det tredje barnet og oppover, men landsmøtet valde å endre på dette etter forslag frå Viken KrF:

– Utfordringa for barnefamiliane er når utgiftene til SFO og barnehage kjem samtidig, og at totalkostnaden derfor blir høg, og det er dette som må adresserast. Ein makspris for totale kostnader vil derfor vere meir treffande enn forslaget som finst. Talet 7.000 er sett basert på det øvste nivået vi finn for pris for to barn i skulefritidsordning i dag, skreiv Viken KrF i grunngivinga si for endringsforslaget, som altså vart vedteke.

