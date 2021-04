KrF gir garanti mot abortliberalisering

innenriks

– No har jo statsministeren vore veldig tydeleg på at abortlova ligg fast. Så eg er heilt sikker på at viss vi sit i ei regjering, så kjem ikkje det til å skje. Så vi kan gi ein garanti på det, seier Ropstad til NTB.

Han gjer det tydeleg at KrF ikkje kan sitje i nokon som helst regjering som fjernar abortnemndene og innfører sjølvbestemd abort etter veke 12, slik både Ap, SV og Raudt har gått inn for.

– Det trur eg alle som kjenner KrF, forstår veldig godt. Det er ikkje ein aktuell politikk, seier Ropstad.

– Og det føler du deg trygg på at Høgre òg vil respektere i ein eventuell ny regjeringsperiode?

– Ja, det føler eg meg trygg på.

Åtvarar mot dei raudgrøne

Dermed gjer Ropstad det klart at han meiner ei stemme på KrF og at dagens regjering får halde fram, er ei stemme for å verne dagens abortlov.

KrF starta landsmøtet sitt torsdag. Dei går til val på at dagens regjering med Høgre, Venstre og KrF skal halde fram.

I opningstalen på landsmøtet åtvara Ropstad mot politikken som nyleg er vedteken på venstresida om å utvide grensa for sjølvbestemd abort.

– Når parti som Raudt og SV foreslår fri abort fram til veke 22, når vi veit at moderne medisin kan redde eit 23 veker gammalt barn, då er KrF ei tydeleg motstemme, sa Ropstad i talen sin.

Vil ha utgreiing

I programmet KrF skal vedta i helga, er det foreslått å erstatte dagens abortlov «med en lov som legger til grunn at fosteret har menneskeverd, som er bedre tilpasset utviklingen innen medisinsk teknologi, og som ivaretar hensynet til fosterets verdi og rett til liv». Altså ei innstramming.

– Dette må komme som eit resultat av ei brei forståing for og tilslutning til ein ny, oppdatert og meir etisk forsvarleg lov, ei grundig offentleg utgreiing og ein ansvarleg lovprosess, heiter det i programforslaget.

Dersom ei framtidig regjering set ned ei slik utgreiing, og ho skulle foreslå liberaliseringar, er Ropstad framleis imot. Han reknar uansett det som ein hypotetisk situasjon.

– Nei, den utgreiinga vi ser for oss, vil vere med utgangspunkt i å styrkje rettsvernet for ufødt liv. Og det vil jo vere ut frå ein premiss om at det er eit fleirtal som ønskjer det.

Liberaliseringsvedtak

Noreg har i dag sjølvbestemd abort til og med 12. svangerskapsveke. Etter det blir det treft vedtak om svangerskapsavbrot av ei nemnd, i samråd med kvinna.

Etter at Arbeidarpartiets landsmøte for to veker sidan vedtok å avvikle abortnemndene og innføre sjølvbestemd abort fram til veike 18, har abortdebatten bobla til overflata igjen.

Førre helg følgde SV opp Aps vedtak med å vedta sjølvbestemd abort fram til veke 22, noko òg Raudt har vedteke tidlegare.

– Det er ei modernisering av abortlova som fører oss på linje med fleire andre europeiske land, og som betyr at vi lyttar til dei kvinnene som seier at dei opplever dagens system som ei belastning, sa SV-leiar Lysbakken til NTB etter vedtaket.

Solberg fredar ikkje nemndene

Statsminister Erna Solberg (H) har i ettertid sagt til TV 2 at ho meiner dagens abortlov er god, men at ho opnar for å diskutere rolla til abortnemndene.

– Er det andre måtar å gjere det på, så kanskje det kan vere ein diskusjon å ta framover. Men eg meiner at dagens lov har fungert veldig godt i forhold til ikkje minst tidsperspektiv og at vi faktisk reddar barn tidlegare og tidlegare, seier Solberg.

