Hydros sal av valseverka på Karmøy og Holmestrand er godkjend

Overføringa blir anteken å bli gjennomført i andre kvartal.

Hydro har selt forretningsområdet Rolling til amerikanske KPS Capital Partners for 14,2 milliardar kroner, men transaksjonen var vilkårsbunden av nødvendige godkjenningar.

Torsdag kunne Hydro kunngjere at godkjenningane var gitt og at det blir forventa at transaksjonen blir gjennomført i andre kvartal i år.

Transaksjonen omfattar sju anlegg, eitt Fou-senter og internasjonale salskontor, i tillegg til rundt 5.000 tilsette, 650 på Karmøy og Holmestrand i Noreg.

Milliardindustri

Hydros valseverk omarbeider blokker av aluminium til mellom anna plater eller folie. I fjor bidrog valseverka med rundt 24 milliardar kroner i inntekter. Det utgjorde 17 prosent av dei samla inntektene i Hydro.

Avtalen mellom Hydro og KPS Capital Partners vart kjent 5. mars.

I forkant hadde fagforeiningar, ordførarar og stortingsopposisjonen uttrykt uro for eit sal av dei norske valseverka.

Parti kravde stans

Senterpartiet, SV og Raudt kravde at staten stansa salet, men næringsminister Iselin Nybø (V) vil ikkje overprøve Hydros avgjerd.

– Eg registrerer at Hydro ikkje lenger ser seg tent med å ha valsa produkt som ein del av porteføljen. Dette er ei avgjerd som er fatta av styret. Som eigar respekterer eg rollefordelinga mellom styret og eigar. Det er styret som har ansvaret for å forvalte selskapet. Dette er prinsipp som det er brei politisk semje om, sa Nybø til NTB då salet vart kjende.

Nærings- og fiskeridepartementet eig 34,3 prosent av Norsk Hydro ASA. Folketrygdfondet har 5,3 prosent av aksjane.