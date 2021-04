Frå 1. juli blir det lagt til rette for lading av elbil i alle nye bygg

innenriks

– Norsk elbilpolitikk er ein suksess. Vi har den høgaste elbildelen i verda, og i 2020 var meir enn annankvar nye bil ein elbil. No vil vi gjere det endå enklare å velje elbil ved å sørgje for auka tilgang til lading, både heime og når ein er på besøk, seier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Endringa trer i kraft frå 1. juli 2021.

Forskriftsendringa inneber at alle nye bygg må vere ladeklare på parkeringsplassane knytt til bygget, skriv regjeringa. Ladeklart betyr at det skal vere føringsvegar for elektrisk infrastruktur fram til der eit ladepunkt kan monterast.

No skal ein kunne installere elbilladar når ein sjølv ønskjer det, utan å måtte gjere tilpassingar i bygget eller grunnen, er målet til regjeringa.

