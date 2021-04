Brot i statsoppgjeret – lønnsoppgjeret går til mekling

innenriks

Meklinga blir 25. og 26. mai, og dersom ho mislykkast, kan det bli streik frå slutten av mai.

Ikkje sidan 1995 har offentleg tilsette gått til streik i eit mellomoppgjer. Fristen for forhandlingane var natt til 1. mai.

– Eg er skuffa over at det ikkje var mogleg å komme fram til ei løysing i årets forhandlingar. For staten er det viktig å halde seg til frontfagsramma, som er på 2,7 prosents årslønnsvekst, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Starta måndag

– Det er viktig å respektere frontfagsmodellen, fordi han bidreg til å sikre norsk konkurranseevne og arbeidsplassar. No treng partane bistand frå Riksmeklaren for å komme i hamn, seier Astrup.

Lønnsforhandlingane i staten starta måndag. Oppgjeret omfattar nærare 170.000 statstilsette.

LO og NHO har vorte samde om ei ramme for oppgjeret på 2,7 prosent, så vidt under anslått prisauke på 2,8 prosent, noko som betyr ein svak reallønnsnedgang.

– Tilbodet frå staten hadde ein fordelingsprofil som ikkje ville gjere noko med forskjellane opparbeidd gjennom år. Det kunne vi rett og slett ikkje akseptere, seier Egil André Aas, leiar i LO Stat, i ei pressemelding.

1,7 prosent

Han meiner staten må ta på seg ansvaret for forhandlingsbrotet.

– Vi var villig til å finne ei god løysing i forhandlingar. Staten vil openbert til Riksmeklaren i år òg. Og då får vi ta turen dit, seier Aas.

I fjor fekk tilsette i offentleg sektor ein lønnsauke på drygt 1,7 prosent, tilsvarande ramma i frontfaget. Privat sektor enda med ein auke på 2,2 prosent i snitt, noko som gjorde at mange offentleg tilsette følte seg grundig forbigått.