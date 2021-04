Politiet i Innlandet åtvarar om svindelforsøk

innenriks

Politiet vil aldri be om denne typen informasjon via telefon, opplyser politidistriktet. Telefonnummeret er 62 53 90 00. Har du vorte utsett for det, blir du beden om å kontakte politiet.

Førre veke vart ein mann utsett for telefonsvindelen. Han vart ringt opp av ein person som presenterte seg som etterforskar innan økonomisk kriminalitet i Innlandet politidistrikt.

– Digital informasjon som telefonnummer kan manipulerast. Ikkje stol på nokon som ringjer og seier det er problem med nettbanken, og at dei kan hjelpe deg. Politiet vil aldri be nokon logge inn i nettbanken eller be om tilgang til nettbanken via telefon, seier Rune Otterstad i Innlandet politidistrikt.

