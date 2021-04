Nye reisereglar gjeld ikkje norske soldatar i Irak

innenriks

– Både ambassadepersonell og militært personell er underlagt eigne reglar. Dei er forplikta til å ta test, og gå i karantene, men det er ikkje krav om at dei må gå i hotell, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NTB.

Noreg har rundt 30 soldatar stasjonerte i Ain al-Asad-flybasen i Anbar-provinsen vest i Irak, rundt 200 kilometer frå grensa til Syria. Dei deltek i den USA-leidde koalisjonen mot Islamsk Stat (IS).

Onsdag vart det innført krav om at alle reisande til Noreg frå Irak må i karantenehotell, uansett om reisa har vore nødvendig eller ikkje, grunna koronasituasjonen i landet. Alle reiser til Irak blir rådde mot.

Mæland vil likevel ikkje avvise at reglane kan forandre seg.

– Eg vil ikkje avvise at det er risiko for at det kan skje. Vi gjer regelvurderingar heile tida. Akkurat no er det gjort unntak for personell som er på jobb for oss i utlandet, på nødvendig reise, seier ho.

