Noreg skjerpar innreisetiltak for reisande frå India, Bangladesh, Irak, Nepal og Pakistan

innenriks

– Smittesituasjonen i mellom anna India er svært alvorleg. For å avgrense risikoen for importsmitte av nye virusvariantar, innfører vi no skjerpa innreisereglar for reisande frå India og tilgrensande land i tillegg til Irak, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det blir innført pålegg om karantenehotell for alle reisande frå Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan med nokre svært få unntak. Det vil seie at også reisande som har vore på nødvendige reiser i desse landa, må på karantenehotell.

Dei skjerpa innreisetiltaka for reisande frå dei aktuelle landa trer i kraft onsdag 28. april klokka 12.