NTB får kritikk av PFU for sak om vaksinasjon av palestinarar

NTB var klaga inn for PFU av interesseorganisasjonen Med Israel For Fred (MIFF) som meinte nyheitsbyrået braut fleire punkt i reglane i Ver varsom-plakaten i ei sak om vaksinasjon av palestinarar i dei okkuperte israelske områda på Vestbreidda og Gazastripa.

Saka vart publisert 10. januar og der mellom anna generalsekretæren i Amnesty Noreg og statsminister Erna Solberg (H) kommenterte problemstillinga.

MIFF meinte NTB hadde brote fleire reglar i plakaten, mellom anna retten til samtidig imøtegåing eller tilsvar, og for feilaktige opplysningar. Organisasjonen trekte i klaga fram at NTB utelét at Israel ikkje har mynde til å innføre helsesystemet sitt i dei palestinske befolkningsområda, og at Verdshelseorganisasjonen (WHO) og palestinske sjølvstyrestyresmakter sjølv koordinerer vaksinearbeidet.

NTB viste til at ei rekkje medium, internasjonale organisasjonar og leiarar har problematisert at palestinarane ikkje er omfatta av det israelske vaksineprogrammet.

Konklusjonen etter diskusjonen onsdag i utvalet enda med at NTB får kritikk for å ha brote punkt nummer 3.2 fordi saka burde vore breiare opplyst, men at det ikkje blir retta kritikk for resten av ankepunkta MIFF førte opp.

Utvalet peikar på at det ved utelating av fleire opplysningar som MIFF har peikt på, vart skapt eit misvisande inntrykk og at lesarane ikkje vart nok opplyste.

– Sjølv om imøtegåingsretten ikkje vart løyste ut, og PFU heller ikkje finn direkte feil av den typen som må rettast, meiner utvalet at omtalen er presseetisk problematisk når slike opplysningar som klagaren har peikt på, er utelatne, skriv PFU i konklusjonen sin.

