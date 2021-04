Melby skulda for narrespel om vaksinar

innenriks

Vil regjeringa prioritere lærarar og barnehagetilsette i vaksinasjonen?

Det var spørsmålet Arbeidarpartiets utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg ville ha svar på i Stortingets munnlege spørjetime onsdag.

Han påpeika at vaksinasjonen i så fall må skje før sommarferien viss den skal ha nokon effekt.

– Det eg er redd for, er at regjeringa no eigentleg driv med eit narrespel overfor dei tilsette. Ein har gitt dei eit halmstrå, at ein nå skal vurdere ei prioritering. Og medan ein vurderer, så blir tidsvindauget lukka, sa Solberg.

Men kunnskapsminister Guri Melby (V) kunne ikkje gi Solberg det svaret han etterlyste.

– Dette er ikkje noko narrespel, sa ho.

Melby påpeika at Folkehelseinstituttet (FHI) i desse dagar nettopp vurderer om enkelte yrkesgrupper skal prioriterast opp i neste fase av vaksinasjonen.

Men konklusjonen er framleis ikkje klar, og prioritering av desse gruppene er uansett ikkje aktuelt før neste trinn i vaksinasjonen, ifølgje statsråden.

– Vi er framleis i den situasjonen at vi vaksinerer dei sårbare gruppene, påpeika ho.

– Eg opplever vel at det ikkje er noko parti på Stortinget som har teke til orde for at lærarar og tilsette i barnehagar skal vaksinerast før dei mest utsette gruppene.

(©NPK)