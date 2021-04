Høie gir ingen Oslo-garantiar om ekstra vaksinedosar

innenriks

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen bønnfall tysdag regjeringa om fleire vaksinar til hovudstaden.

– Eg forventar at det ved utgangen av denne veka står att å vaksinere rundt 100.000 Oslo-innbyggjarar over 45 år. Vi kunne dekt opp alle desse vaksinasjonane dersom ein hadde sett opp éi veke av vaksineleveransane til Noreg til Oslo, sa Steen på Oslo-pressekonferansen på tysdag om koronasituasjonen.

Til NRK onsdag morgon seier helseminister Bent Høie at han har forståing for at Oslo ønskjer fleire vaksinar, men vil ikkje love at ønsket blir innfridd.

Nokre Oslo-bydelar har allereie fått ein større del vaksinedosar, og Høie påpeikar at det òg er andre kommunar som har hatt vedvarande høg smitte, som ikkje har fått ein høgare del vaksinedosar.

– Dette vil hindre framdrifta i dei delane av landet det er ein ikkje har fått vaksinert så mange i risikogruppa som ein har fått gjort i Oslo, seier Høie.

(©NPK)