Endringar for når barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon får tilbod i skule og barnehage

Til no har barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon hatt rett på eit tilbod sjølv om barnehagen eller skulen er stengd eller har redusert opningstid.

Men tilbakemeldingar regjeringa har fått tyda på at fleire enn dei som har hatt eit reelt behov, får tilbod, noko som skaper utfordringar med kapasiteten – som igjen går ut over dei barna som er avhengige av eit tilbod.

No blir reglane presiserte, opplyser regjeringa.

Endringane inneber at barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon berre har rett til tilbod dersom det er nødvendig for at forelderen skal kunne ta vare på den kritiske samfunnsfunksjonen.

Forelderen må òg bu saman med barnet, eller minimum ha ei samværsordning. Tilbodet kan dessutan bli redusert viss berre den eine forelderen har kritisk samfunnsfunksjon.

Tilbodet skal ikkje reduserast dersom det fører til at forelderen må vere heime og ikkje får gjort den kritiske samfunnsfunksjonen.

