Bollestad ber hønseeigarar vere med og førebyggje fugleinfluensa

innenriks

– Hittil har vi vore skåna for denne typen smitte i Noreg, men informasjon frå Mattilsynet og Veterinærinstituttet tilseier at vi kan komme til å finne denne sjukdommen med jamne mellomrom i åra som kjem, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

– Du kan leggje til rette for god dyrevelferd ved å sikre hønene dine nødvendig plass og gjere miljøet betre, seier ho.

Mattilsynet har innført eit såkalla portforbod for fjørfe i heile Noreg for å hindre at smitte frå villfuglar skjer til tamme fuglar.

Administrerande direktør i Mattilsynet Ingunn Midttun Godal seier det òg er viktig at folk med høner i hagen er registrerte hos oss dei, slik at dei har oversikt i området viss det blir påvist smitte. Viss ein ikkje gjer dette, kan det få konsekvensar for andre.

– I verste fall kan eit smittetilfelle hos deg mellombels stanse heile egg- og fjørfekjøttproduksjonen i nærleiken, seier Godal.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til menneske som svært låg. I Europa har fugleinfluensa blant dyr vorte påvist jamleg sidan 2007.

(©NPK)