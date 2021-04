Ap og SV ber statsrådar gjere greie for tryggleiken i Equinor

innenriks

Equinor har fått hard kritikk i det siste etter fleire alvorlege hendingar på landanlegga i Noreg dei siste månadene. Det toppa seg førre veke etter at Petroleumstilsynet peikte på «alvorlige brudd på regelverket» og retta skarp kritikk mot Equinor i rapporten sin om brannen på gassanlegget på Melkøya i fjor.

I eit brev ber no opposisjonspartia SV og Ap olje- og energiminister Tina Bru (H) og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om å komme til Stortinget for å gjere greie for arbeidet til regjeringa for tryggleiken på anlegga til Equinor.

– Det har det siste året vore fleire ulykker og uhell hos Equinor. Heldigvis har dei ikkje ført til personskadar. Vi har vore vitne til brann på Melkøya, brann på Tjeldbergodden, og dessutan ulovlege utslepp over lang tid frå Equinors anlegg på Mongstad, skriv SVs energipolitiske talsmann Lars Haltbrekken, ifølgje Dagens Næringsliv.

– Vi meiner derfor det er på tide at Stortinget blir informert om kva regjeringa gjer for at Equinor skal ta sitt helse-, miljø- og tryggingsansvar, fullt ut, seier han.

Røe Isaksen og Bru svarer at det er Equinors ansvar å følgje opp, og at HMS er eit sentralt tema i alle eigarmøte staten har med dei.

Måndag vart det kjent at Equinor utset oppstarten av produksjonen på Melkøya til neste vår.

