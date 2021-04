Aktor ber om 17 års fengsel for Nittedal-drapet

innenriks

Det sa aktor Sturla Henriksbø under den avsluttande prosedyren sin i Romerike og Glåmdal tingrett onsdag, ifølgje Romerikes Blad.

– Eg er overtydd om at han hadde tenkt at han måtte utføre eit drap den dagen. Det var grunnen til at han tok med kniv, fekk Kristian med til garasjen og knivstakk han. Ein skal leggje til grunn at han utførte drapet med overlegg, sa Henriksbø.

49-åringen har erkjent å ha drepe 34 år gamle Kristian Løvlie i ein garasje i Nittedal i fjor, før han la han i bagasjerommet på bilen sin og parkerte den utanfor Maxbo på Rotnes.

