innenriks

15 av dei smitta er nærkontaktar, og to tilfelle er importsmitte, opplyser Bergen kommune. I tillegg har éin ukjend smitteveg og fem har usikker smitteveg.

1.986 personar testa seg i Bergen tysdag.

23 nye registrerte smitta er to under vekesnittet og sju under snittet for dei siste 14 dagane.

Så langt er 6.003 registrerte smitta i Bergen.

(©NPK)