Virke følgjer med for å hindre forseinking i Oslo-gjenopninga

innenriks

– Vi kjem til å følgje opp på vegner av verksemdene, slik at ein ikkje utset gjenopninga unødig. Vi har sagt heile vegen at det heller bør vere strengt enn stengt, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke etter pressekonferansen på tysdag om gjenopninga av Oslo.

Virke er fornøgd med at trinn to gjer det føreseieleg for mange typar verksemder, men er tydeleg på at situasjonen er kritisk for mange.

– Svært mange butikkar varslar om betydelege likviditetsutfordringar og fare for konkurs. Dette handlar om å redde arbeidsplassar i ein by med ei allereie veldig høg arbeidsløyse, seier Kristensen.

(©NPK)